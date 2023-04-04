من إهانة الزي الفرعوني لفيديوهات خادشة| ماهي العقوبة المتوقعة على سلمى الشيمي

تصدر أسم الموديل سلمى الشيمي مؤشرات محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضي، بعد إلقاء القبض عليها للمرة الثانيه، وكانت المرة الأولى بتهمة إهانة الزي الفرعوني والاماكن الأثرية.

سلمى الشيمي

كيف بدأت سلمى الشيمي؟

بعد تخرج سلمى الشيمي في كلية التمريض جامعة عين شمس، كان أحد أصدقائها أشار لها بضرورة الاستفادة من جسدها وملامحها الجميلة إما في العمل فنانة أو في مجال الأزياء والموديلز.

واقتنعت سلمى الشيمي بالفكرة، ولم تعمل في مجال دراستها "التمريض" لكن الطريق إلى عالم الشهرة كان ممهدًا، فطرقت الباب في البداية للعمل في مجال الفن وقابلت 3 مخرجين من بينهم مخرج شهير كلهم رفضوا سلمى بدافع أنها غير موهوبة في مجال التمثيل فلجأت للعمل كعارضة أزياء وموديلز.

سلمى الشيمي وسيشن سقارة

رفض بعض أفراد أسرة سلمى الشيمي سلوكها من بينهم الأب والشقيق، ولكن الأم شجعتها فاستقلت الفتاة عن الإقامة مع أسرتها وتركت المنزل، ولجأت إلى استئجار الشقق المفروشة، وانطلقت بعدها نحو احتراف تصوير الفيديوهات والاستعانة بمصورين محترفين حتى حققت شهرة واسعة في مجال عرض الأزياء وتصوير الفيديوهات وكانت ذروة شهرتها في أغسطس 2020 وقت القبض عليها على خلفية الواقعة الشهيرة سيشن هرم سقارة؛ حيث تخفت وقتها من الحراسة الأمنية المكلفة بحراسة المنطقة الأثرية، وصورت سيشن بطريقة مثيرة وخليعة وملابس غير لائقة، وتم ضبطها وإحالتها للنيابة العامة، ووقتها أقرت بالواقعة لكنها أنكرت معرفتها بلوائح وقوانين التصوير بالمنطقة الأثرية، وتم إخلاء سبيلها حينها.

أول تعليق من سلمى الشيمي

وخرجت سلمى الشيمي في تصريحات وفيديو بعد أزمة سيشن سقارة بالهرم، وتحدت الجميع وقالت وقتها "أنا أعمل اللي عايزاه"، وبعدها انتشرت في مجال تصوير مقاطع الفيديو عبر تيك توك وغرف الدردشة واللايفات بشكل مثير وخليع، وأجرت علاقات عبر محادثات ساخنة تم ضبطها عبر هاتفها المحمول.

القبض على سلمى الشيمي

رصدت مباحث الأداب بقيادة اللواء عصام الشافعي مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأداب، سلوك وفيديوهات سلمى الشيمي المثيرة للغرائز والداعية لإفساد أخلاقيات المجتمع، وعلى الفور وجه اللواء غالب مصطفى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة بسرعة إلقاء القبض عليها، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطها.

ومنذ نحو شهر خرجت مأمورية أمنية لضبط سلمى الشيمي بعد تكليف وزير الداخلية بسرعة ضبطها، لكنها لم تكن تقيم في منزلها بمدينة نصر، وأخبرتها والدتها هاتفيًّا بضرورة الخروج والهرب؛ لأن الشرطة تبحث عنها فقررت الهرب إلى خارج مصر وتحديدًا في دولة الإمارات، وأقامت لنحو 28 يومًا هناك، وقررت فيها الحصول على إقامة بدولة الإمارات العربية لكنها عادت إلى مصر لإنهاء بعض الإجراءات.

وبعد عودة سلمى الشيمي من الخارج رصدتها أجهزة وزارة الداخلية، ونجحت في إلقاء القبض عليها مساء أول أمس الأحد الماضي، وإحالتها إلى النيابة العامة، وبعد تحقيقات استمرت لنحو 12 ساعة قررت النيابة العامة حجزها أمس لاستكمال التحقيقات معها.

سلمى الشيمي

اعترافات سلمى الشيمي

وأقرت سلمى الشيمي بالتربح من وراء الفيديوهات التي تصورها وأنها ترغب من وراء تصوير المقاطع الخليعة والإيحاءات الجنسية والإباحية زيادة المتابعين، وأنها تتلقى أموالًا عبر 3 حسابات ببنكي الأهلي وCIBK، وأنها صورت 492 فيديو وكانت تستأجر شققًا في الأماكن الراقية والكمبوندات بأسعار كبيرة؛ من أجل ظهور الفيديوهات بشكل لائق وزيادة المتابعين.

زواج عرفي لسلمى الشيمي

وأفادت سلمى الشيمي في اعترفاتها بأنها تعرفت على رجال أعمال، وأصحاب محلات وشركات كانت تسوق بعض أعمالهم، كما أنها تعرفت على مسؤولين خليجيين من خلال غرف الدردشة والفيديوهات التي تصورها وأن أشخاصًا عديدة عرضوا عليها الزواج، كما أنه سبق لها الزواج العرفي.

وروت سلمى الشيمي أنها استأجرت شقة في كمبوند الشيخ زايد بمقابل 20 ألف جنيه شهريًّا، لكن جيرانها في الكمبوند تشاجروا معها بسبب ملابسها المثيرة وطريقتها الإباحية في التعامل، وحاولوا طردها ومضايقتها، وبالفعل تركت الشقة بعد شهرين فقط من استئجارها، وأكملت سلمى الشيمي بأنها تتحصل على مبالغ طائلة من المحتوى الذي تقدمه عبر تيك توك؛ حيث إن لها 3 حسابات في بنوك مختلفة.

حبس سلمى الشيمي

وقررت جهات التحقيق حبس البلوجر سلمى الشيمي بتهمة تصوير ونشر محتوى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، ويدعو للفسق والفجور ثم جددت جهات التحقيق حبسها اليوم وتم تحديد جلسة 18 إبريل الجاري؛ لإجراء محاكمة عاجلة للمتهمة سلمى الشيمي.

العقوبة المتوقعة لسلمى الشيمي

وفي هذا الصدد، قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن القبض على من تدعى سلمى الشيمي يؤكد مقوله إنه ما طار طير وارتفع في عالم الجريمة إلا كما طار وقع ولكن في يد رجال العدالة، مؤكدًا أن سلمى الشيمي تجاوزت كل خطوط المتاجرة بجسدها وتحدت القانون ورقة من أوراق الفساد في المجتمع وكانت واثقة بصورة زائفة في خيالها المريض أن يد العدالة لن تقترب منها أو إن المجتمع غافل عما ترتكبه من جرائم.

وأكد "محفوظ"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنها تخضع لتجريم قانون مكافحة الآداب رقم 10 سنه 61 والذي يعاقب على التحريض على الفسق والفجور وإعداد مكان لإقامه الدعارة وكان ذلك لقاء أجر وهو الحصول على منفعه جنسيهة من الطرف الأخر من ثما تحققت شروط الجريمة وتكون العقوبة فهي خمس سنوات والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة مساوية للحكم بحد اقصى خمس سنوات.

واستكمل حديثه قائلا: كذلك ما نصت عليه المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه: "يعاقب بالحبس سنتين والغرامة 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

وأوضح المحامي بأن كذلك أفعال سلمي تمثل جريمة الفعل الفاضح العلني طبقا لما نصت عليه المادة 269 مكررا عقوبات للتحريض علي الفسق والفجور، وكذلك تخضع لتأثيم نصوص المواد 27 و25 و26 من قانون الإنترنت الجديد رقم 175 لسنه 2018 والعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.