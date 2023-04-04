مجانا وبعوائد مرتفعة.. اعرف حسابات التوفير من بنك مصر| تفاصيل



حساب توفير بالعملة المحلية

حساب توفير الشباب

حساب توفير الممكن لذوي الهمم

حساب توفير المنجز ببطاقة الرقم القومي



يتجه الكثير من عملاء البنوك في الوقت الحالي للبحث عن حسابات التوفير لضمان عمليات استثمار آمنة وعوائد ثابتة، وتتنافس البنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم منتجات مصرفية مختلفة بنظم وفئات تناسب العملاء.

وأطلق بنك مصر عددا من حسابات التوفير ذات العوائد المختلفة، لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء.

ويستعرض "صدى البلد" خصائص، ومميزات حسابات التوفير المختلفة المقدمة من بنك مصر، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

حساب توفير بالجنيه من بنك مصر

يقدم بنك مصر حسابات التوفير بالعملة المحلية، التي يمكن من خلالها الادخار والحصول على أسعار عائد مميزة، وإمكانية إجراء المعاملات المصرفية اليومية والحصول على جميع الاحتياجات البنكية الأساسية.

عوائد حساب توفير بنك مصر

يتسم حساب توفير بنك مصر بالعملة المحلية بعدد من الخصائص التي جاءت كالآتي...

- فتح الحساب بحد أدنى 1500 جنيه مصري.

-مرونة في اختيار دورية صرف العائد لحسابات التوفير ما بين (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

-إمكانية الاستعلام عن حساباتك وتنفيذ معظم معاملاتك البنكية مجاناً من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.

-إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصماً من حسابك وإضافة العائد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق.

مميزات حساب توفير بنك مصر

يقدم حساب التوفير بالعملة المحلية من بنك مصر عدد من المميزات لعملاء البنك، و التي جاءت كالتالي...

-إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصماً من حسابك.

إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

-إجراء كافة المعاملات البنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

-إمكانية اصدار بطاقة خصم فوري على الحساب.

-سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم 24/7.

-إمكانية إصدار كافة أنواع البطاقات الائتمانية بضمان حساب التوفير.

-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصماً من الحساب.

-إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناء على رغبتك.



حساب توفير الشباب بنك مصر

يقدم بنك مصر برنامج عملاء الشباب، صمم خصيصاً ليتماشى مع احتياجات ورغبات الشباب في تنمية مدخراتهم، بالإضافة إلي مجموعة من المزايا البنكية وغير البنكية للعملاء من 16 عاما حتى 35 عاماً.

يمكنك فتح الحساب مجانا بدون أي مصروفات برصيد يبدأ من 500 جم.

كما يقدم الحساب الحصول على اعلى عائد في التوفير المعلن بحد أقصى 20,000 جم للرصيد ثم يتم تطبيق عائد الشرائح المعلنة للمبالغ التي تزيد عن ذلك.

و يتيح مرونة في اختيار دورية صرف العائد ما بين (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

كما يمكن اصدار بطاقة خصم فوري للسنة الاولي مجاناً.

حساب مجاني للشباب من بنك مصر

يحصل صاحب الحساب على قسائم شرائية من قائمة علامات تجارية من المحلات والمطاعم وغيرها أو رصيد شحن لأي شبكة من شبكات الاتصالات في حالة الحفاظ على رصيد الحساب بما لا يقل عن 7000 جم لمدة 3 شهور متتالية.

يتميز الحساب بسهولة التعامل الفوري على المدخرات (24/7) عند استخدام بطاقات الخصم الفوري (BM CARD/ GO CARD) من خلال شبكات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

حساب توفير مجاني بنك مصر

الحساب متاح لعملاء البنك من سن 16 عاماً فأكثر للتعامل على الحساب من حيث شراء الشهادات أو الودائع، أو إجراء مجموعة من المعاملات البنكية المختلفة.

ويتيح إمكانية الاستعلام عن حساباتك وتنفيذ معظم معاملاتك البنكية مجاناً من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.



حساب توفير ذوي الهمم

أطلق بنك مصر حساب توفير الممكن ذي العائد الشهري، لاستثمار الأموال والحصول على عائد مميز والتمتع بالعديد من المزايا المختلفة التي تناسب الاحتياجات البنكية لمختلف العملاء.



حساب توفير مجاني من بنك مصر

-الحساب متاح للعملاء للأفراد من المصريين والأجانب من ذوي الإمكانيات المميزة "ذوي الهمم".

-يتم فتح الحساب مجاناً ، الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه مصري.

-يتم احتساب عائد مميز على الحساب بداية من 500 جم.

-معدل عائد بزيادة 1% فوق المعدل المعمول به في حسابات التوفير الأخرى.

عائد حساب ذوي الهمم من بنك مصر

-يمنحك الحساب حرية السحب والايداع وإجراء كافة معاملاتك البنكية من خلال أي فرع من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، بجانب توفير عدد من الفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الإمكانيات المميزة " ذوي الهمم" لتيسير حصولهم على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تجربة بنكية مميزة .



-كما يمكنك اصدار بطاقة الخصم الفوري مجاناً للتعامل على الحساب بسهولة من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية على مدار اليوم 24/7 .

-و توفير ماكينات صراف آلي مجهزة للتعامل من قبل العملاء من ذوي الإمكانيات المميزة " ذوى الهمم " .

-يتم الحصول على إعفاءات وتخفيضات من بعض المصاريف الخاصة بمنتجات القروض



حساب توفير الممكن من بنك مصر

و يوفر سهولة الاستعلام عن حسابك وتنفيذ العديد من معاملاتك البنكية مجاناً من خلال الخدمات المقدمة من بنك مصر:



- خدمة الانترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول BM Online.

-الخدمة الصوتية وذلك من خلال الاتصال بـ 19888.



المستندات المطلوبة لفتح الحساب

-مستند تحقيق الشخصية.

-التقرير الطبي أو البطاقة المستخرجة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

حساب توفير المنجز بنك مصر

يمكنك فتح حساب بنكي في بنك مصر ببطاقة الرقم القومي فقط لاستثمار أموالك والتمتع بالعديد من المزايا المختلفة دون الحاجة إلى تقديم مستندات لإثبات دخلك.

حساب توفير " المنجز " من بنك مصر هو طريقة ميسرة للحصول على فائدة على أموالك مع إجراء معاملاتك المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاتك البنكية الأساسية.



حساب توفير بالبطاقة الشخصية



تستطيع فتح حساب توفير "المنجز" من بنك مصر مجاناً وبحد أدنى رصيد 100 جنيه مصري، كما يمكنك الحصول على عائد يصرف بشكل شهري.

مميزات حساب توفير بنك مصر

يتميز حساب توفير "المنجز" من بنك مصر بالآتي:

-إعفاء من المصاريف الدورية المطبقة على الحساب خلال العام الأول مع اعفائك من 50% من المصاريف بدءاً من العام الثاني.

-إصدار بطاقة خصم فوري للسنة الأولى مجاناً مع إعفائك من 50% من مصاريف التجديد المعلنة بدءاً من العام الثاني.

-سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم 24/7.

-إمكانية الاستعلام عن حساباتك من خلال الخدمة الصوتية المقدمة من بنك مصر من خلال الاتصال بمركز الاتصال 19888.

-إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصماً من حسابك وإضافة العائد للحساب تلقائياً.

شروط فتح الحساب مجاناً

-يقدم بنك مصر حساب "المنجز" للعملاء الأفراد الطبيعيين الجدد من المصريين بداية من سن 21 عاماً.

-تطبق حدود قصوى للتعاملات اليومية والشهرية على الحساب و رصيد الحساب كما يلي، وفقا للموقع الإلكتروني لبنك مصر...



-الحد الأقصى اليومي للمعاملات (المدينة): 30 ألف جم.

-الحد الأقصى الشهري للمعاملات (المدينة): 100 ألف جم.

-الحد الأقصى لرصيد الحساب: 200 ألف جم.



(في حالة تجاوز الحد الأقصى عن المبالغ الموضحة سيتم رفض المعاملات المتجاوزة آلياً)



-الحدود القصوى للمعاملات اليومية والشهرية تسري على إجمالي عمليات السحب والتحويلات أو أي عمليات خصم عدا عمليات الخصم التي تتم بصورة تلقائية من خلال النظام.

-يمكن التعامل على الحساب في إجراء كافة المعاملات البنكية ضمن الحدود الموضحة أعلاه باستثناء المعاملات الأتية:-

-طلب تعليمات مستديمة على الحساب.

-عمليات التغطية التلقائية للحسابات بالخصم من / بالإضافة الي حساب المنجز.

-معاملات القروض/ المرابحات / معاملات البطاقات الائتمانية.

-تحصيل الكمبيالات / الشيكات الآجلة على الحساب.









