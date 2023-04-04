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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد بدء محاكمته..ترامب: سنعود لـ البيت الأبيض وننقذ أمتنا العظيمة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه منذ إعلان لائحة الاتهام، جمعت حملته أكثر من 10 ملايين دولار.

وقال ترامب: “بينما أعود إلى مار إيه لاجو ... لم أكن أكثر ثقة من أننا سنعود لـ البيت الأبيض وننقذ أمتنا العظيمة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال قاضي مانهاتن، خوان ميرشان، إن الجلسة القادمة في قضية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ستعقد في 4 ديسمبر.

وفي الجلسة، طلب محامي ترامب، تود بلانش، عدم مطالبة ترامب بحضور الجلسة التالية شخصيًا، لكن ميرشان رفض الطلب.

بدوره، قال تود بلانش، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن محاكمة الرئيس السابق أمر محبط وحزين.

وأكد تود بلانش، إن الاتهامات ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ليس لها أي حقائق.

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وقال محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن “اتهام الرئيس السابق يؤكد أن سيادة القانون ماتت في هذه البلد”.

وأضاف بلانش: “لا مؤشرات على ارتكاب الرئيس السابق لأي جريمة فيدرالية”.

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