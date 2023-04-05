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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لم أندم على قبلات مسروقة.. أجرأ إطلالات يسرا اللوزي وضعتها في مازق

صدى البلد

تصدرت الفنانة   يسرا اللوزي تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد أن أكدت  يسرا اللوزي، أنها لم تندم على دورها في فيلم “قبلات مسروقة”، أو أي عمل وتتعلم من قراراتها، كما أنها قررت تجربة المشاهد الجريئة، منوهة بأن تجربة المشاهد الجريئة ليست دائمًا واحدة، لكن يختلف من سيناريو لآخر.


 

وتتميز   يسرا اللوزي ، بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة و ملابس الكاجوال الجريئة.
 

ولذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور يسرا اللوزي وضعتها في مازق.


 

أكدت الفنانة يسرا اللوزي، أنها م تندم على دورها في فيلم “قبلات مسروقة”، أو أي عمل وتتعلم من قراراتها، كما أنها قررت تجربة المشاهد الجريئة، منوهة بأن تجربة المشاهد الجريئة ليست دائمًا واحدة، لكن يختلف من سيناريو لآخر.


 

وأضافت يسرا اللوزي، خلال لقاء لها ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أننا نرى أن القتل والنصب شيء عادي ومشهد الحب خطأ، متابعة: "الإغراء ليس بالبوسة ممكن تكون لابسة بكيني ومتعمليش إغراء.. أوافق على المشاهد الحميمية وأرفض الرقابة".

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