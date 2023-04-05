إصابة 15 شخصا في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بالشرقية

أصيب 15 شخصا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بعد المظلات وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال 15 شخصا مصابا بكدمات وكسور وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق بلبيس السلام بعد المظلات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.