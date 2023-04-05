بـ الضرب المبرح..اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين بالمسجد الأقصى.. شاهد

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت فجر اليوم بالضرب المبرح على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد وتم إجلاؤهم وفق النظام. كما اعتدت قوات الاحتلال على المعتكفين بالضرب داخل المسجد الأقصى.

وردا علي تلك الاعتداءات، استهدف شابان فلسطينيان قوات الاحتلال التي تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بالألعاب النارية.

ومن جانبها، استخدمت قوات الاحتلال قنابل الصوت داخل المسجد القبلي من خلال النوافذ بعد تحطيمها عددا منها. كما اقتحمت قوات الاحتلال العيادة الطبية الملاصقة للمسجد القبلي في المسجد الأقصى.

