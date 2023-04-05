حي على الجهاد.. مساجد القدس تدعو للنفير العام والتوجه نحو الأقصى.. شاهد

نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء فيديو تدعو فيه مساجد القدس للنفير العام إثر اقتحام قوات الاحتلال للمسجد القبلي في المسجد الأقصى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن شرطة الاحتلال تمنع الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى.

كما أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت فجر اليوم بالضرب المبرح على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد وتم إجلاؤهم وفق النظام. كما اعتدت قوات الاحتلال على المعتكفين بالضرب داخل المسجد الأقصى.