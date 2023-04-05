زمن الفن الجميل.. "فاطمة محمد على" فى الليلة السادسة لـ "هل هلالك"

أحيت الفنانة فاطمة محمد على، الليلة السادسة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، امس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حيث شدت الفنانة فاطمة محمد على، بمصاحبة فرقتها الموسيقية، بمجموعة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب مثل "شادية، عبد الحليم حافظ، صباح، محمد فوزى، نجاة، محمد عبد المطلب، علية التونسية" .

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى .