يعيد حديثه عن تزوير الانتخابات.. ترامب: بايدن سيقودنا إلى حرب عالمية ثالثة

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه "لم يعتقد أبدا أن أي شيء كهذا يمكن أن يحدث في أمريكا".

وأضاف ترامب في كلمة له بعد مثوله أمام محكمة منهاتن: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة "ذاهبة إلى الجحيم"، مشيرًا إلى أنه حتى الأشخاص "الذين ليسوا معجبين به" قالوا إن هذا لا ينبغي أن يحدث.

ورأى أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن "سيقود البلاد إلى حرب عالمية ثالثة"، مؤكدًا أنه يجب على الجميع حماية الولايات المتحدة من الذين يسعون لتدميرها.

وأشار ترامب: “أنا عرضة لتحقيقات مزيفة يقودها الديمقراطيون”، مجددًا اتهام خصومه بالتلاعب بنتائج انتخابات 2020 للحيلولة دون فوزه.

ولفت الرئيس الأمريكي السابق إلى أنه يجب إسقاط كل القضايا الموجهة ضده فورًا، مشيرًا “لو كنت في الحكم لما أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا”.