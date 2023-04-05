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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عارضة أزياء في «بلاي بوي» تدفع ترامب للقضاء.. من هي وما قصتها معه؟

جاري ماكدوجال
جاري ماكدوجال

لم يقتصر النزاع القضائي بين ترامب والممثلة الإباحية “ستورمي دانيلز” لكن هناك سيدة أخرى تقاضيه ولم تظهر في الأضواء بعد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ذكر المدعي العام اسم امرأة أخرى بخلاف ستورمي، وهي “كارين مكدوجال” وهي عارضة أزياء سابقة في مجلة بلاي بوي ، وزعمت ، مثل دانيلز ، أن لديها علاقة غرامية مع ترامب.

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وقالت إن علاقتهما استمرت 10 أشهر.. لكن نفى ترامب حدوث ذلك على الإطلاق، لكن من هي ماكدوجال وكيف انضمت للقضية ؟

ولدت في جاري بولاية إنديانا ، قبل أن تنتقل إلى ميشيجان عندما كانت طفلة ، بدأت ماكدوجال في عرض الأزياء في مسابقات ملابس السباحة في العشرينات من عمرها.

انضمت إلى مجلة بلاي بوي حيث فازت بجائزة لهذا العام في عام 1998، وعملت لاحقًا كعارضة لياقة ، لتصبح أول امرأة تظهر على غلاف مجلة Men's Fitness في عام 1999.

 ظهرت أيضًا في إعلانات تلفزيونية وفي أدوار ثانوية ومنها فيلم “تشارلز انجيلز” عام 2000.

جاري ماكدوجال وترامب

في عام 2006 ، ذكرت مجلة “نيو يوركر” أنه وفقًا لماكدوجال ، التقت ترامب في “بلاي بوي مانجن” في لوس أنجلوس، وكتبت لاحقًا أن ترامب، الذي كان متزوجًا في ذلك الوقت: "أعجبني على الفور ، وظل يتحدث معي - وأخبرني كم كنت جميلة ، وما إلى ذلك".

تزعم ماكدوجال أنها كانت تربطها مع ترامب علاقة استمرت 10 أشهر ، وكانا يلتقيان على الأقل خمس مرات في الشهر، كما قالت.

في عام 2016 ، في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية ، وقعت ماكدوجال صفقة بقيمة 150 ألف دولار لتروي قصتها حصريًا لصحيفة ناشيونال إنكوايرر، لكن منعها الاتفاق من التحدث علنا ​​عن علاقتهما.

ومع ذلك ، لم يتم نشر قصتها مطلقًا، وأصرت ماكدوجال على أنها تعرضت للخداع لإنهاء علاقتهما، وفي عام 2021 ، وجدت لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية ، المسؤولة عن إنفاذ قانون تمويل الحملات الانتخابية ، أن ناشر “انكواير” انتهك قوانين الانتخابات من خلال دفع ثمن حقوق قصة ماكدوجال وعدم نشرها مطلقًا.

ووجدت أن الأموال ، التي دفعت إلى ماكدوجال خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ووفقًا لموقعها على الإنترنت ، تصف ماكدوجال نفسها الآن بأنها عارضة أزياء وكاتبة عمود ومدافعة وعارضة أزياء.

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