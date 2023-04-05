دبلوماسي أمريكي: الحشد أمام مقر محاكمة ترامب خطر على الديموقراطية .. فيديو

أكد جويل روبين الدبلوماسي الأمريكي السابق، إن الحشد الجماهيري أمام مقر محاكمة دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، يعد خطرا على الديموقراطية.

وأضاف "روبين"، خلال مداخلته عبر "سكايب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث في نيويورك حاليا أمر غير جيد، لكن شرطة نيويورك بالتأكيد قادرة على السيطرة على الأوضاع.

وتابع: "إذا كان هناك نية لارتكاب أي أعمال عنف، سيكون هناك إجراءات أمنية مناسبة لضبط الأوضاع، وتطبيق حكم القانون على من يحاول انتهاك القوانين".

وأردف، أن هناك بعض الأشخاص الداعمين لترامب أصبحوا أكثر حدة في لهجتهم وردود أفعالهم، وهو أمرا ليس مدهشا وكان متوقعا، وهناك انقسامات شديدة بينهم بين السياسيين خلال الفترة الأخيرة.