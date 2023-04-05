اعتداء بالأعيرة المطاطية.. قوات الاحتلال تقتحم الأقصى بعد انتهاء صلاة الفجر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بعد انتهاء صلاة الفجر، وسط حالة من التوتر بفلسطين.

ووفقًا لما نقلته وكالة “معًا” الفلسطينية، فوجئ مئات المصلين وبعد انتهاء صلاة الفجر وخروجهم من المصلى القبلي، باقتحام أعداد كبيرة من الضباط والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى عبر باب المغاربة والانتشار بين المصلين، ثم الاعتداء عليهم بالأعيرة المطاطية .

وردد المصلون - المعظم من النسوة وكبار السن-، التكبيرات أمام اقتحامات القوات للأقصى.

وتواصل سلطات الاحتلال فرض حصارها على الأقصى، بمنع من تقل أعمارهم عن الـ50 عامًا من دخول المسجد.

يأتي ذلك مع بدء طائرات إسرائيلية في قصف غزة اليوم الأربعاء، بعد إطلاق صواريخ من القطاع.

وذكرت وكالة "معًا" الفلسطينية، نقلًا عن مراسلها بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على غزة.

يأتي ذلك ردًا على إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، حيث حاولت القبة الحديدية التصدي لها في سماء منطقة غلاف غزة.