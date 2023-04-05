اقتحام واعتداءات بوحشية على المصلين .. إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء وتستبيح المسجد الأقصى في رمضان | فيديو وصور

شهد المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، اقتحامات واسعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذين اعتدوا بشكل وحشي على المصلين الذين كانوا في رحابه للصلاة خلال شهر رمضان الكريم، ما أدى إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين.

واعتدى الاحتلال فجر اليوم بالضرب المبرح على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات الأشخاص ممن تحصنوا داخل المسجد وتم إجلاؤهم وفق النظام.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن شرطة الاحتلال تمنع الأطقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى.

كما استخدمت قوات الاحتلال قنابل الصوت داخل المسجد القبلي من خلال النوافذ بعد تحطيمها عددا منها. كما اقتحمت قوات الاحتلال العيادة الطبية الملاصقة للمسجد القبلي في المسجد الأقصى.

ووثق مقطع فيديو، اندلاع حريق في المسجد القبلي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث هرع المعتكفون لمحاولة إخماده.

وأحرق عدد من الشباب الفلسطينيين نقطة عسكرية للاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل، وذلك ردًا على اقتحام المسجد الأقصى.

إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء

من جانبه، حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إسرائيل من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة، قائلًا إنها "ستؤدي إلى الانفجار الكبير".

وأوضح أبو ردينة أن ما يقوم به الاحتلال من المساس بالمقدسات، كما يحدث الآن في المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، يمثل حربا شعواء على الشعب الفلسطيني والأمة العربية، والتي ستشعل الحرائق في المنطقة.

وأضاف: "نحمّل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن أي تدهور، وعليها التصرف بمسؤولية وأن توقف هذا العبث الذي ستكون له نتائج خطيرة على الجميع".

فيما، دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إلى النفير العام، والتصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأكدت حركة "فتح" في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أمس الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني في أرضه سيجهض كافة محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وسيواصل نضاله الوطني المشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وعقب ذلك، دوت صافرات الإنذار في مناطق غلاف قطاع غزة تزامنًا مع أحداث اقتحام الأقصى.

وذكرت وكالة "معًا" الفلسطينية أن صافرات الإنذار دوت في محيط مستوطنات غزة، حيث حاولت القبة الحديدية اعتراض الصواريخ التي انطلقت من غزة نحو مستوطنة سديروت.

تنديد مصري وعربي

وأدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الأربعاء، اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بما فيهم من النساء، فى انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن مصر تعتبر أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطينى، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية علي مستوى العالم، مطالبةً السلطات الإسرائيلية بالوقف الفورى لتلك الاعتداءات التى تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكناً آمناً فى أيام شهر رمضان المبارك.

وحملت مصر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسئولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين، مطالبةً بتحمل المجتمع الدولى مسئوليته فى وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا، قالت فيه إن المملكة تتابع بقلقٍ بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددٍ من المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم الأربعاء، أن المملكة إذ تدين هذه الاقتحام السافر، لتعبّر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وجددت السعودية التأكيد على موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه، مطالبة إسرائيل بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم القدسي الشريف فوراً.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه وعلى المصلين يعد انتهاكًا صارخًا وتصرفًا مدانًا ومرفوضًا، مطالبًا إسرائيل بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والكف عن جميع الإجراءات المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها.

وحذّر المجالي من مغبة هذا التصعيد الخطير، محملًا إسرائيل مسؤولية سلامة المسجد الأقصى والمصلين.