عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل فايف جي بسعر مفاجأة.. مواصفات أحدث هواتف الشباب من أوبو

Oppo A1 5G
Oppo A1 5G

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية لصناعة الهواتف الذكية، هاتفها الجديد Oppo A1 5G، الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة صديقة الميزانية صديقة الشباب، مع دعما لتقنية الجيل الخامس.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف أوبو الجديد Oppo A1 5G، بشاشة من نوع IPS LCD مقاس 6.72 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.

 

سعر ومواصفات جوال أوبو رينو 6 برو بلس في الإمارات

بتصميم أنيق وإمكانيات قوية.. سعر ومواصفات أوبو Reno8 Pro Plus في الإمارات

 

سعر ومواصفات Oppo A1 5G

ويعمل هاتف Oppo A1 5G، الذي يأتي بدعم شريحتي اتصال من نوع نانو، على نظام تشغيل Android 13، مباشرة من العلبة مع واجهة أوبو التقليدية ColorOS 13.1، ويأتي الهاتف مع منفذ IR، وماسح ضوئي مثبت على الجانب.

Oppo A1 5G

وتشمل خيارات الاتصال على الهاتف، شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الدفع الالكتروني NFC وتقنية Bluetooth v5.3 و GPS، ومقبس شحن USB Type-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر.

وينبض بداخل الهاتف معالج من نوع Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة 6 نانومتر، والمقترن بمعالج رسوميات Adreno 619.

Oppo A1 5G

ويعمل المعالج مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، القابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 1 تيرابايت.

ويضم هاتف Oppo A1 5G بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وإلى جانب ذلك، يزن الهاتف حوالي 193 جرام، وتبلغ أبعاده 165.6 ×  76.1 × 8.3 ملميتر.

Oppo A1 5G

وفيما يخص التصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتف أوبو الجديد على كاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل، جنبا إلى جنب مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. وللصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يتميز الهاتف بمستشعر كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وأطلقت أوبو هاتف Oppo A1 5G، للبيع في  الصين، مقابل سعر حوالي 305 دولار ات (أي ما يعادل 9420 جنيه مصري)، للطراز الأساسي بسعة 8 + 256 جيجابايت، ويأتي الهاتف بخيارات ألوان الأسود والبرتقالي والأزرق.

Oppo A1 5G
أوبو Oppo A1 5G سعر ومواصفات Oppo A1 5G هاتف Oppo A1 5G سعر ومواصفات اوبو اى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

ذهبت للعمل على جنابة فهل صومي صحيح.. الإفتاء ترد

طالبة تهرب من فضيحة صورها لتفقد عذريتها بالقاهرة.. تفاصيل

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

موضوعات متعلقة

آيفون بشكل أندرويد.. هاتف جديد يغزو الأسواق بميزات قوية

بشاشة كبيرة وتصميم مميز.. إنفينيكس تطلق سلسلة Infinix Hot 30

بكاميرا خطيرة وإمكانيات عالية.. موبايل شبابي جديد من هواوي هيكسر الدنيا

يقضي على هيمنة سامسونج.. اعرف تفاصيل هاتف أوبو Find N3 قبل طرحه

ترشيحاتنا

إشادة عمانية بدور الهيئة العربية للتصنيع في فتح مجالات الاستثمار مع شركاتها

حقق 10 مليون دولار حتى الأن| ترامب يستفيد من محاكمته بهذه الطريقة

مدرسة لغات تحذر أهالي الطلاب غير المسددين للمصروفات: هنحولهم لعربي

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

الذهب يقفز بقوة لأعلى مستوياته عالمياً | تفاصيل

بعد وصوله إلى بكين.. ماكرون: الصين بوابة السلام بين روسيا وأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: تناول النساء لحبوب الحمل يزيد مخاطر إصابتهن بسرطان الثدي 25٪

ظنوا جثتها لحيوان.. تعذيب مراهقة بطريقة بشعة في نيوزيلندا| تفاصيل

أعراضه كالإنفلونزا.. حشرة القراد تسبب انتشار فيروس قاتل في بريطانيا

البرازيل.. رجلان يدفنان امرأة على قيد الحياة لهذا السبب

فيديو

«حاولت تمثل وفشلت فلجأت لاستعراض جسمها».. تفاصيل 180 دقيقة تحقيق مع سلمى الشيمي "فيديوجراف"

التحدث بالعربية والإنجليزية.. فنانة تقلب أحداث مسلسل "الهرشة السابعة"

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ