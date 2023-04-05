موبايل فايف جي بسعر مفاجأة.. مواصفات أحدث هواتف الشباب من أوبو

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية لصناعة الهواتف الذكية، هاتفها الجديد Oppo A1 5G، الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة صديقة الميزانية صديقة الشباب، مع دعما لتقنية الجيل الخامس.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف أوبو الجديد Oppo A1 5G، بشاشة من نوع IPS LCD مقاس 6.72 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.

سعر ومواصفات Oppo A1 5G

ويعمل هاتف Oppo A1 5G، الذي يأتي بدعم شريحتي اتصال من نوع نانو، على نظام تشغيل Android 13، مباشرة من العلبة مع واجهة أوبو التقليدية ColorOS 13.1، ويأتي الهاتف مع منفذ IR، وماسح ضوئي مثبت على الجانب.

Oppo A1 5G

وتشمل خيارات الاتصال على الهاتف، شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الدفع الالكتروني NFC وتقنية Bluetooth v5.3 و GPS، ومقبس شحن USB Type-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر.

وينبض بداخل الهاتف معالج من نوع Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة 6 نانومتر، والمقترن بمعالج رسوميات Adreno 619.

Oppo A1 5G

ويعمل المعالج مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، القابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 1 تيرابايت.

ويضم هاتف Oppo A1 5G بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وإلى جانب ذلك، يزن الهاتف حوالي 193 جرام، وتبلغ أبعاده 165.6 × 76.1 × 8.3 ملميتر.

Oppo A1 5G

وفيما يخص التصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتف أوبو الجديد على كاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل، جنبا إلى جنب مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. وللصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يتميز الهاتف بمستشعر كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وأطلقت أوبو هاتف Oppo A1 5G، للبيع في الصين، مقابل سعر حوالي 305 دولار ات (أي ما يعادل 9420 جنيه مصري)، للطراز الأساسي بسعة 8 + 256 جيجابايت، ويأتي الهاتف بخيارات ألوان الأسود والبرتقالي والأزرق.