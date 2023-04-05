وفاة مشجعين لـ غزل المحلة في حادث سير يشعل أحزان رواد السوشيال ميديا

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية استمرار حالتي الوجع والألم بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة شابين من مشجعي نادي غزل المحلة في حادث سير مأساوي جراء وقوع تصادم سيارتين ملاكي، ودراجة نارية «فيسبا» أمام محطة قطار منية شنتنا عياش بطريق الزراعي "طنطا _ المحلة" وخصصت سيارتي إسعاف لنقل جثماني الشابين إلي مشرحة مستشفى المحلة العام لإنهاء إجراءات دفنهما.



كما شيع زملاء الشابين جثمانهما عقب أداء صلاة الجنازة من مسجد عبد الحي خليل باشا بميدان البندر بوسط المدينة العمالية بمشاركة قدامي الرياضيون ولاعبو نادي غزل المحلة.



كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك عبر الصفحات والجروبات كلمات رثاء ونعي للشابين بعدما حرص كلاهما علي استقلال دراجه نارية للشراء تذاكر مباراة كرة القدم المرتقبة بين فريقي الأهلي و غزل المحلة ولكن القدر نتج عنه فقدان حياتهما معا .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، ودراجة نارية «فيسبا» أمام محطة قطار منية شنتنا، بقرية عياش، مما تسبب مصرع وإصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

كما باشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب 3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شخصين، وإصابة علاء الدين يحيى جمال الدين، ويبلغ من العمر 42 سنة مقيم بمدينة طنطا، ويعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، إثر تصادم سيارتين ملاكي ودراجة نارية «فيسبا» أمام محطة قطار منية شنتنا، بقرية عياش.

كما تم الدفع بسيارات إسعاف و نقل الجثامين الي المشرحة، والمصاب إلي مستشفي المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جري الدفع باوناش لرفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثتين .

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