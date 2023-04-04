مدرب غزل المحلة يعلن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلي غدا في الدوري

أعلن عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، القائمة التي ستتوجه إلى القاهرة، في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم، الثلاثاء، للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي.

وتضم قائمة غزل المحلة 22 لاعبًا، هم: في حراسة المرمى: عمرو شعبان، ومحمود الحضري، وأحمد ميهوب؛ وفي خط الدفاع: أحمد رضا، ومحمد جابر، والسيد الشبراوي، وطارق سامي، وإيهاب سمير، ومحمد "بازوكا"، ومعاذ الحناوي، ومصطفى العش؛ وفي خط الوسط: أحمد الشيخ، وإبراهيما كونيه، وإبراهيم عايش، وأحمد النادري، ومصطفى "ديشه"، وأحمد الجعيدي؛ وفي الهجوم: كريم مصطفى، وحازم مرسى، وعبد الرحمن عاطف، وجبريل أوريك، وتشارليز.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة الأهلي، في التاسعة والربع من مساء غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.