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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء.. 5 غيابات من لاعبي النادي الأهلي في مباراة غزل المحلة اليوم

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أسماء لاعبي النادي الأهلي خارج القائمة من لقاء غزل المحلة في مباراة اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال شوبير في مقطع فيديو عبر فضائية أون تايم سبورت: “المؤكد غيابه عن مباراة الأهلي اليوم محمد الشناوي، وطاهر محمد طاهر، وشادي حسين، وبرونو سافيو، وأيمن أشرف، ولم نتأكد من موقف أحمد عبد القادر حتي هذه اللحظة”.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق غزل المحلة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والربع مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، علي ستاد وي السلام.


ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في نهائي كأس مصر، يوم الإثنين الموافق 10 أبريل الجاري، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

الإعلامي أحمد شوبير احمد شوبير الأهلى النادي الأهلي غزل المحلة الدوري المصري الممتاز محمد الشناوي أحمد عبد القادر

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