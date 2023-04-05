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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد وصوله إلى بكين.. ماكرون: الصين بوابة السلام بين روسيا وأوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن فرنسا تحتاج لمزيد من الحديث عن التوتر القائم بين الشرق والغرب.

وجاء ذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى الصين والتي ستستمر لمدة 3 أيام يتخللها اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وأضاف ماكرون خلال حديثة للجالية الفرنسية في بكين، أن هناك حاجة ماسة لحوارات معمقة بين الغرب والشرق، ولا أصدق أن دوامة التوترات لا يمكن وقفها.

وأشار ماكرون إلى أن الصين يمكن أن تلعب دورا في الحرب في أوكرانيا بسبب علاقتها الوثيقة مع روسيا، لافتا إلى أنها يمكن أن تلعب دورا محوريا لإيجاد طريق يؤدي إلى السلام في أوكرانيا.

وأوضح ماكرون للجالية الفرنسية في بكين، أن الحوار مع الصين ضروري ولا يمكن ترك الساحة لروسيا.

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وأكد الرئيس الفرنسي، إنه لا مبرر للوقوع في فخ نظرية القطبين المتصارعين، لافتا إلى أن حديثي لا يعني أن باريس يتحتم عليها الوقوف على مسافة واحدة من الصين والولايات المتحدة.

وعلى الجانب الاقتصادي، قال ماكرون، إن فرنسا بحاجة للحوار مع الصين بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أن العلاقات التجارية الفرنسية الصينية غير متوازنة حاليا، ونسعي لأن نجعلها متوازنة.

كما أشار ماكرون إلأى أن باريس يجب ألا نبعد أنفسنا عن الصين.

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