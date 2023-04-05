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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرحلة المرتقبة.. الرئيس الفرنسي يصل الصين في زيارة تستمر 3 أيام

الرئيس الفرنسي مع
الرئيس الفرنسي مع الرئيس الصيني

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة تستمر لمدة 3 أيام ويعقد خلالها اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وكان قد أعرب الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أملهما بأن تساعد الصين في تسريع إنهاء حرب أوكرانيا.

وحسب وكالة "فرانس برس”، أوضح مصدر دبلوماسي فرنسي، في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي، أن هذه المحادثة بينت "وجود رغبة مشتركة لدى فرنسا وأمريكا بالانخراط مع الصينيين في جهود مشتركة لتسريع وضع حد للحرب في أوكرانيا وإرساء سلام مستدام".

وأضاف أن الرئيسين أعربا خلال المحادثة عن أملهما في "الاستحصال من الصينيين على مساهمة في الجهد العالمي المبذول على صعيد التضامن بين الشمال والجنوب، ووضع أجندة مشتركة مع الصين حول المناخ والتنوع البيولوجي".

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