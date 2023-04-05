أسرة من أجل مصر المركزية تنظم حفل إفطار جماعيا بجامعة حلوان

أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة “من أجل مصر” المركزية بجامعة حلوان، بالدور الذي تقوم به الأسرة فى تنظيم العديد من الفعاليات.

وقال قنديل إن هذا الإفطار يعزز ويدعم المحبة والمودة بين قيادات الجامعة والطلاب، حيث يجتمع الطلاب فى هذا اليوم فى جو أسرى مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب، مبينًا دعم الجامعة لأنشطة الطلاب فى جميع المجالات.

وأكد "قنديل" الدور المهم للجامعة فى تأهيل وإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، وضرورة تحفيز الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة الطلابية المختلفة

ويعد هذا الإفطار أحد أنشطة الأسرة، حيث تقوم بالعديد من الأنشطة المختلفة والثقافية والجوالة والخدمة العامة وإقامة الندوات التى تسهم فى التوعية ضد الأفكار المغلوطة والمتطرفة، وكذلك الندوات الدينية، خاصة فى هذا الشهر الكريم، بالاضافة إلى العديد من البرامج والفعاليات الأخرى المختلفة بالاشتراك بين جميع الطلاب بجميع الكليات المختلفة على مستوى الجامعة لتحقيق الهدف العام والأسمى، وهو إتاحة الفرصة للطلاب للحصول على المعلومات وبناء شخصية الطالب الجامعى.

وأعقب حفل الإفطار الجماعي، سهرة رمضانية تضمنت عدة فقرات فنية، بحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الأسرة.

وقد أقيم حفل الإفطار بإشراف تنفيذى من الدكتور كريم همام، رائد أسرة “من أجل مصر المركزية” ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد إبراهيم، نائب رائد الأسرة، وياسر جبالى، مسئول الأسرة، والطالب أحمد ناصر، الأخ الأكبر للأسرة، والطالبة ريموندا روماني، الأخت الكبرى للأسرة.

وفى ختام الحفل، حرص طلاب الأسرة على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، تعبيراً عن سعادتهم بحرصه على التواصل الدائم والمستمر معهم.

