تسريب عقد أحمد بلحاج مع الزمالك يكشف مفاجآت بالجملة

فوجئ مسئولو الزمالك بتسريب عقد لاعب جديد من القلعة البيضاء، خلال الساعات الماضية، وهو عقد اللاعب أحمد بلحاج الذي انضم للقلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الأخير.

وكان الزمالك استعار اللاعب من أسوان في يناير الماضي حتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية النادي الأبيض في شراء اللاعب بنهاية الموسم.

وظهر في العقد توقيع بلحاج على عقد لمدة 6 أشهر مقبلة بـ4 ملايين و560 ألف جنيه، مع وجود بند تفعيل البيع النهائي بعد انتهاء الإعارة مقابل دفع 11 مليونا و400 ألف جنيه.

ويحصل بلحاج على مبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه، ويأخذها على دفعات، حيث يحصل على القسط الأول مقابل مليون و136 ألف جنيه، والقسط الثاني على 454 ألف جنيه، وباقي القيمة على باقي الأشهر.

ويعد تسريب عقود لاعبي الزمالك مسلسلا لا ينتهي مؤخرا، خاصة المنضمين في الموسم الحالي، وعلى رأسهم نبيل عماد "دونجا" والبنيني سامسون أكينيولا ومصطفى شلبي.

وكان مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كشف سابقا، عن موقف النادي من تفعيل بند شراء المغربي أحمد بلحاج، لاعب الفريق المعار من أسوان حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن النادي لم يحسم موقفه من تفعيل بند شراء اللاعب بصورة نهائية، خاصة أنه لم يحصل على فرصة كافية مع الفريق منذ انتقاله في يناير الماضي.

وأوضح المصدر أن الأمر سابق لأوانه فيما يخص قرار الزمالك بتفعيل بند شراء أحمد بلحاج من أسوان في نهاية الموسم الجاري.