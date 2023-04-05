العميد يطالب لاعبي المصري بغلق صفحة الزمالك والتركيز في مباراة حرس الحدود

حرص الكابتن حسام حسن، المدير الفنى للنادى المصري، عقب نهاية مباراة الأمس بين المصري والزمالك والتي انتهت بفوز أبناء بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل هدفين الاجتماع بلاعبيه، مطالبا إياهم بغلق صفحة مباراة الزمالك تماما والتركيز التام في مباراة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود والتي تأتي بعد يومين فقط من مباراة الزمالك.

وأكد الكابتن حسام حسن، للاعبي النادى المصري، أن جميع المباريات بالدوري تأتي على درجة واحدة من الأهمية.

كان المدير الفنى للنادى المصري أبدى سعادته بالفوز وذلك رغم مرور الفريق بظروف صعبة قبل المباراة نظرًا للغيابات العديدة المتمثلة في ايزي ايميكا وزياد كمال في خط الوسط ومروان حمدي في خط الهجوم ، مؤكدا أن الجهاز الفني أجرى العديد من التعديلات في مراكز اللاعبين للخروج من هذا المأزق.

وأكد الكابتن حسام حسن أن تغييرات الجهاز الفني خلال المباراة كانت موفقة للغاية حيث بذل الجميع من الأساسيين والبدلاء مجهودا كبير ا أسفر في النهاية عن تحقيق الفوز رغم التأخر بهدفين في البداية أمام فريق قوي كالزمالك.

وأضاف الكابتن حسام حسن أن الجهاز الفني استعد للمباراة جيدًا حيث شاهد الجهاز عدة مباريات للزمالك للوقوف على ايجابياته وسلبياته وهو ما أسفر في النهاية عن تحقيق الفوز.

وشدد الكابتن حسام حسن أن الفريق ما زال لديه الأفضل مؤكدا سعيه الدائم للفوز رغم صعوبة مباريات الدور الثاني التي يقاتل خلالها جميع الفرق من أجل الحصول على نقطة.

ووجه الكابتن حسام حسن التحية لجماهير المصري الوفية على مؤازرتها الدائمة للفريق مهديا إياها الفوز والنقاط الثلاث.

كما توجه الكابتن حسام حسن بخالص العزاء لجماهير نادي الاتحاد السكندري الشقيق ومجلس إدارته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى اسلام زكي مشجع نادي الاتحاد السكندري والذي وافته المنية قبل يومين.

وفى ذات السياق قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة لجماهير وإدارة ولاعبي المصري والجهاز الفني بالفوز الكبير والمستحق علي فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت مساء اليوم بملعب برج العرب.

وأشاد المحافظ بالروح القتالية والأداء الفني العالي من اللاعبين والادارة الجيدة من الجهاز الفني والتي مكنت الفريق من العودة بعد التأخر بهدفين وتحقيق الفوز بثلاثة أهداف كان يمكن أن تتضاعف لأكثر من ذلك.

كما وجه محافظ بورسعيد التحية لجماهير المصري التي تحملت عناء السفر رغم الصيام للوقوف خلف الفريق وتشجيعه.

وأكد المحافظ استمرار الدعم والمساندة لفريق المصري لتحقيق امال الجماهير المخلصة واسعاد أبناء بورسعيد العاشقة لفريقها.