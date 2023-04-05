OnePlus تطلق أحدث سماعات إيربودز ببطارية تدوم 36 ساعة

أطلقت شركة وان بلس الرائدة هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite ، كما أعلنت العلامة التجارية أيضًا عن سماعات OnePlus Nord Buds 2 TWS والتي تقدم مجموعة من المواصفات المميزة.

تحتفظ سماعات OnePlus Nord Buds 2 بنفس التصميم للسماعات التي تم إطلاقها العام الماضي، فتتميز بجذع مسطح وأطراف أذن من السيليكون. كما حصلت سماعات الأذن على شهادة IP55 بمعنى أنها مقاومة للماء والغبار.

سعر ومواصفات OnePlus Nord Buds 2

من ناحية الصوت ، تتميز OnePlus Nord Buds 2 بأنها لديها ميزة إلغاء نشط للضوضاء يصل إلى 25 ديسيبل، كما تتوفر تقنية BassWave bass لتجربة استماع متوازنة. يتميز الجهاز الصوتي أيضًا بميكروفونات مزدوجة للحصول على جودة واضحة للمكالمات.

كما إنها تأتي مع دعم تقنيات Dolby Atmos و Dirac Sound Tuning و sound Master Equizer ، وهناك أيضًا وضع شفافية للبقاء على دراية بالمناطق المحيطة.

يتم تشغيل سماعة OnePlus Nord Buds 2 بواسطة بطارية بسعة 480 مللي أمبير في الساعة يُزعم أنها توفر 36 ساعة من عمر البطارية الإجمالي مع علبة الشحن. يقال إن كل سماعة أذن تقدم 7 و 5 ساعات من تشغيل الموسيقى مع تمكين وتعطيل ANC على التوالي. تدعم سماعات TWS الشحن السريع عبر منفذ USB-C. أنها تدعم الاقتران السريع وقادرة على الاتصال بجهازين في وقت واحد عبر اتصال Bluetooth 5.3.

يبلغ سعر OnePlus Nord Buds 2 سعر 2999 روبية (أي ما يعادل 1100 جنيه مصري ) وتتوفر باللونين الأسود والأبيض. ستكون متاحة للشراء من موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية ، و Experience Stores ، و Flipkart ، و Amazon بدءًا من 11 أبريل.