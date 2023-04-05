"نفسي ألبس تي شيرت الفريق الأول".. آخر أمنيات لاعب غزل المحلة وزملاؤه يودعونه

"نفسي البس تيشرت الفريق الاول في يوم من الايام والله هموت نفسي علشان النادي يبقي في مكانة كويسة" اخر امنيات رددها الشاب الراحل أحمد هاني لاعب نادي غزل المحلة مواليد 2007 م قبيل ساعات من وفاته في حادث سير برفقه أحد زملائه بطريق الزراعي "طنطا _ المحلة " .



كما شيع الآلاف من الأسر والعائلات جثماني مشجعي نادي غزل المحلة في مشهد جنائزي مهيب ومبكي عقب انتهاء صلاة الجنازة بمسجد عبد الحي خليل باشا بميدان البندر بوسط المدينة العمالية.

وكان الشابان لقيا مصرعهما في حادث سير مأساوي جراء وقوع تصادم سيارتين ملاكي، ودراجة نارية «فيسبا» أمام محطة قطار منية شنتنا عياش بطريق الزراعي "طنطا _ المحلة" وخصصت سيارتي إسعاف لنقل جثماني الشابين إلي مشرحة مستشفي المحلة العام لإنهاء إجراءات دفنهما .

وشارك في تشييع الجنازة كل من قدامي الرياضيين ولاعبي نادي غزل المحلة حتي مثواهما الأخير ودفنهما بمقابر أسرتهما .

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك عبر الصفحات والجروبات كلمات رثاء ونعي للشابين بعدما حرص كلاهما علي استقلال دراجه نارية للشراء تذاكر مباراة كرة القدم المرتقبة بين فريقي الأهلي و غزل المحلة ولكن القدر نتج عنه فقدان حياتهما معا .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، ودراجة نارية «فيسبا» أمام محطة قطار منية شنتنا، بقرية عياش، مما تسبب في مصرع وإصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

كما باشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب 3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شخصين، وإصابة علاء الدين يحيى جمال الدين، ويبلغ من العمر 42 سنة مقيم بمدينة طنطا، ويعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، إثر تصادم سيارتين ملاكي ودراجة نارية «فيسبا» أمام محطة قطار منية شنتنا، بقرية عياش.

كما تم الدفع بسيارات إسعاف و نقل الجثامين الي المشرحة، والمصاب إلي مستشفي المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جري الدفع باوناش لرفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثتين .

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