افتتاح النسخة الخامسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي

افتتح د. هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج الكبير خالد جلال، رئيس مواسم نجوم المسرح الجامعي الدورة الخامسة من المواسم بمركز الإبداع الفني مساء الثلاثاء 4 أبريل 2023.

وفي كلمته، قال المخرج الكبير خالد جلال، رئيس مواسم نجوم المسرح الجامعي، إن شباب مصر من مبدعي المسرح الجامعي يخطون أولى خطوات الاحتراف من مسرح مركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

وأضاف أن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بالاهتمام بشباب المبدعين ومنحهم فرصة للمشاركة في الحراك الثقافي والفني الذي تشهده وزارة الثقافة حاليا كان دافعا لاستكمال مسيرة مواسم نجوم المسرح الجامعي الذي قدم على مدار دوراته خمسون عرضا مسرحيا.

وأشار إلى المكتسبات التي تحققت خلال الدورات الماضية منها مشاركة العرض الفائز بالجائزة الأولى فى المهرجان القومى للمسرح المصرى، وفى نهاية كلمته وجه الشكر إلى د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على رعايتها لهذا الحدث واهتمامها باستمراره.

كما وجه الشكر للدكتور هاني ابو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية لتذليله كافة العقبات من أجل إنجاح هذه الدورة، أيضا توجه بالشكر للجنتي التحكيم والمشاهدة.

وقال الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن مواسم نجوم المسرح الجامعي حدث هام نسعى من خلاله لتمكين الشباب الطموح الواعد وتشجيعهم وتقديم الدعم لهم، وتوجه بالشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على دعمها الدائم لشباب المبدعين، كما توجه بالشكر للمخرج الكبير خالد جلال المعروف ب (جواهرجي النجوم).

وأشاد بجهوده على مدار أكثر من عشرين عاما بمركز الإبداع الفني قدم خلالها عروضا تضاهى العروض العالمية، كما استطاع أن يقدم نخبة من الفنانين الموهوبين والمميزين الذين احتلوا مكانة متميزة على الساحة الفنية.



أعقب ذلك تقديم لجنة المشاهدة والمشكلة من النقاد: مي سليم، الأستاذة هند سلامة، وباسم صادق، ولجنة التحكيم برئاسة الناقد الكبير/ عاطف النمر وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور مروة عودة، المخرج أحمد فؤاد، المهندس عمرو الأشرف.



كما تم تقديم مخرجي العشرة عروض المؤهلة للتصفيات النهائية:

1- نزار سيف مخرج عرض "الرابعة والنصف"- جامعة المستقبل.

2- محمود وهبة مخرج عرض "ليلة ساهرة"- جامعة القاهرة

3- أحمد محمد سيد مخرج عرض "السامرية"- جامعة القاهرة.

4- محمود إسماعيل مخرج عرض "الأشباح"- جامعة القاهرة.

5- أحمد شعيب مخرج عرض "دعوة عشاء"- جامعة القاهرة.

6- محمد خلفاوي مخرج عرض "العيلة"- جامعة عين شمس.

7- فادي أيمن مخرج عرض "الأشجار تموت واقفة"- جامعة عين شمس.

8- أسامة الطوخي مخرج عرض "الوليمة"- جامعة حلوان.

9- أحمد شبل مخرج عرض "مدوا- متر "- جامعة القاهرة.

10- شريف رجب مخرج عرض "الحادثة" المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون.



يذكر أنه تقدم للمشاركة في المواسم 96 عرض مسرحي من جامعات القاهرة، عين شمس، المستقبل، جلون ، الأزهر، المنيا، والمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون.

أعقب مراسم الافتتاح عرض مسرحية "الرابعة والنصف" تأليف لورين بنافييه إعداد وإخراج نزار سيف- جامعة المستقبل-.

جدير بالذكر أن العروض تقام يوميا في التاسعة مساءً وتستمر حتى الخميس 13 أبريل.