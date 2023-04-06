لن تصدق .. 5 أكلات مجربة وفعالة لتنظيف القولون

يحرص العديد من الأشخاص على تنظيف القولون بتناول الأطعمة الصحية التي تساعده خلال شهر رمضان المبارك.
وإليكم بعض النصائح لتنظيف القولون .
من أهم النصائح التي تساعدك على القيام بتنظيف القولون هي :
- استبدال الزيوت المهدرجة بزيت بذور الكتان لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات
- تناول أطعمة مثل الكينوا والكيوي والأرز البني
- اجعل الخضروات النيئة هي أساس وجباتك الأساسية مثل الجزر
- تناول الخضروات التي تحتوي على ألياف مثل : الموز / الخوخ
- تناول المكسرات النية لأنها تساعد على تسهيل الأطعمة في الأمعاء
- تناول الخضروات الورقية مثل : السبانخ / السلق /الخس / الجرجير
لأنها تساعد على تسهيل حركة الطعام في الأمعاء
- لا بد من ممارسة الرياضة فهي تساعد على طرد السموم من الجسم
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تأتي أهمية تنظيف القولون للحصول على صحة للجسم ولحماية نفسك من الأمراض.