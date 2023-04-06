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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق .. 5 أكلات مجربة وفعالة لتنظيف القولون

القولون
القولون

يحرص العديد من الأشخاص على تنظيف القولون بتناول الأطعمة الصحية التي تساعده خلال شهر رمضان المبارك.

وإليكم بعض النصائح لتنظيف القولون .

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من أهم النصائح التي تساعدك على القيام بتنظيف القولون هي :

- استبدال الزيوت المهدرجة بزيت بذور الكتان لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات

- تناول أطعمة مثل الكينوا والكيوي والأرز البني

- اجعل الخضروات النيئة هي أساس وجباتك الأساسية مثل الجزر

- تناول الخضروات التي تحتوي على ألياف مثل : الموز / الخوخ

- تناول المكسرات النية لأنها تساعد على تسهيل الأطعمة في الأمعاء

- تناول الخضروات الورقية مثل : السبانخ / السلق /الخس / الجرجير
لأنها تساعد على تسهيل حركة الطعام في الأمعاء

- لا بد من ممارسة الرياضة فهي تساعد على طرد السموم من الجسم
.
تأتي أهمية تنظيف القولون للحصول على صحة للجسم ولحماية نفسك من الأمراض.

القولون تنظيف القولون نصائح لتنظيف القولون الزيوت المهدرجة الكينوا

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