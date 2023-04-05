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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقضي علي السلام..بيان عاجل من المغرب بشأن اقتحامات الاقصي

صدى البلد

أدانت دولة المغرب، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية في بيان صدر لها اليوم الأربعاء:"إن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تؤكد ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة.

وأضافت في بيانها: "تؤكد المملكة المغربية رفضها لمثل هذه الممارسات التي لن تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا تعقيدا وتوترا وتقوض جهود تحقيق التهدئة وإعادة بناء الثقة".

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دعا مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، اليوم الأربعاء، كافة المسلمين ومن يستطيع من مدن وقرى فلسطين لإعمار المسجد الأقصى المبارك، والصلاة والتعبد وقراءة القرآن ونيل الأجر المضاعف في أولى القبلتين، وذلك قبل انقضاء شهر رمضان المبارك.

وأكد المجلس في بيان صحفي، أن المسجد الأقصى لم ولن يغلق في وجه المعتكفين، كل حسب استطاعته وبرنامجه ونيته طيلة أيام شهر رمضان.

وطالب المجلس دول منظمة التعاون الإسلامي الوفاء بالتزاماتها تجاه الاقصى لوقف اعتداءات واقتحامات شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك وحرمة شهر رمضان الفضيل وحرمة المصلين المسلمين.

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