معدل الوفاة به يصل لـ88 %..فيروس يثير الرعب في العالم.. فما هو؟

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن تسبب فيروس ماربورغ في إثارة الرعب في العالم بعد فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن أعراض فيروس ماربورغ تتمثل في الحمى وآلام العضلات والصداع ثم يعاني المصاب من إسهال وآلام في المعدة وغثيان وطفح جلدي .

وتابع التقرير أن معدلات الوفيات بفيروس ماربورغ تتراوح بين 24 % إلى 88 % .

واكمل التقرير أن المصاب بفيروس ماربورغ يموت بعد 8 أو 9 أيام بسبب النزيف الحاد والصدمة ، وهو فيروس شديد العدوى وهو من عائلة فيروس إيبولا الفتاك .

ولفت التقرير إلى أن المصاب بهذا الفيروس يظهر بملامح شبحية وعينان عميقتان وووجه بلا ملامح ، وحتى الآن لا يوجد علاج او لقاح محدد للفيروس .