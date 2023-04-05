وزير الرياضة يهنئ عبدالرحمن طلبة ببرونزية بطولة العالم للسلاح

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاعب منتخب مصر عبدالرحمن طلبة، لحصوله على الميدالية على الميدالية البرونزية في منافسات سلاح الشيش تحت 17 سنة ببطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية في الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الانجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج ابطال مصر الرياضيين في المنافسات الدولية، مبينًا أن تلك النتائج المتميزة تعكس حالة التطور والاستقرار التى تشهدها المنظومة الرياضية بفضل دعم القيادة السياسية.

وكان عبد الرحمن طلبة قد تُوج بالميدالية البرونزية عقب خسارته في نصف النهائي من بطل الصين بنتيجة 15-8.