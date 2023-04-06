مرسيدس تكشف عن أسعار أحدث سياراتها| صور

مر ما يقرب من عام عندما كشفت مرسيدس النقاب عن C43 والآن أصبح لنسخة AMG Lite من الفئة C الأحدث سعرًا في الولايات المتحدة، يبدأ عند 59,900 دولارًا للفئة العليا المميزة، بينما يؤدي الصعود إلى Pinnacle بمعدات قياسية إضافية إلى رفع سعر الطلب إلى 62,700 دولار، ويستثني كلا السعرين رسوم الوجهة والتوصيل البالغة 1150 دولارًا، ويمكن العثور على سيارة السيدان الرياضية المزودة بتقنية مشتقة من F1لدى التجار في الولايات المتحدة.

مرسيدس تكشف عن أسعار أحدث سيارتها

بينما يتم تقديم C43 حصريًا مع 4Matic، تبيع BMW المنافسة M340i في كل من تكوينات الدفع الخلفي والدفع الرباعي، الأول بسعر 56400 دولار بينما الآخر مع xDriveيبدأ من 58400 دولار ، مما يجعله أكثر من 1500 دولار من AMG C43، وبالنسبة إلى Audi S4بنظام الدفع الرباعي Quattroفقط تكلف 52800 دولار، ويجب أن نذكر أيضًا طراز CT4-Vالذي يبلغ 46,595 دولارًا أمريكيًا و CT4-V Blackwing بسعر 60,995 دولارًا أمريكيًا.

مرسيدس تكشف عن أسعار أحدث سيارتها

تستخدم Mercedes-AMG في توجيه المحور الخلفي ومصابيح LED الأمامية المتكيفة بشكل قياسي، يحتوي الإصدار Premium أيضًا على مقاعد أمامية مُدفأة ، وكاميرا الرؤية المحيطية ، والمفتاح بدون استخدام اليدين ، والإضاءة المحيطة بـ 64 لونًا جنبًا إلى جنب مع عتبات الأبواب المضيئة.

مرسيدس تكشف عن أسعار أحدث سيارتها

يتميز إصدار Pinnacle بشاشة عرض رأسية وشحن لاسلكي للهاتف الذكي وإضاءة محيطة مطورة ونظام Burmester 3D للصوت المحيطي، تضيف مرسيدس أيضًا نظام الملاحة بتقنية الواقع المعزز.

مرسيدس تكشف عن أسعار أحدث سيارتها

تم تشغيل أداة التهيئة بالفعل في الولايات المتحدة، حد أقصى لها وأنت تنظر إلى 2023 Mercedes-AMG C43 Pinnacle بسعر 85000 دولار تقريبًا مع تضمين جميع الخيارات الإضافية.

مرسيدس تكشف عن أسعار أحدث سيارتها

تشمل الخيارات باهظة الثمن طلاء Manufaktur Selenite Grey Magno غير اللامع مقابل 3250 دولارًا، وحزمة مقعد AMG Performance Advanced مقابل 3250 دولارًا ، و AMG Performance Studio Package مقابل 2250 دولارًا، وعجلات AMGمقاس 20 بوصة مقابل 1650 دولارًا، وسقفًا بانوراميًا مقابل 1000 دولار.