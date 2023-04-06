استشاري أمراض باطنة: اللحوم المصنعة والمياه الغازية من أكبر الأخطار على الجهاز الهضمي

كشف الدكتور رامي نخلة استشاري الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي، خطورة تناول اللحوم الحمراء بكثرة، مشيرا إلى أن تناول اللحوم يجب أن يخضع لنظام محدد وخاصة في شهر رمضان مع الصيام.

وأكد رامي نخلة، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الأربعاء، أن كثرة تناول اللحوم الحمراء تعرض الجهاز الهضمي للسرطان بنسبة 17% أكثر من المعتاد.

وأضاف الدكتور رامي نخلة استشاري الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي، أن اللحوم المصنعة والمياه الغازية من أكبر الأخطار التي يواجهها الجهاز الهضمي.



