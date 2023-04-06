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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جمال علام: عصام الحضري لم يقدم استقالته ومرفعش سماعة تليفون عرفني .. فيديو

صدى البلد

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل استقالة عصام الحضري من منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي، كما كشف عن احتمالية دور مرتقب لإيهاب جلال في اتحاد الكرة.

وقال علام، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي هاني حتحوت، مُقدّم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه من الوارد أن يكون إيهاب جلال ضمن اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة، أن أي اختيارات لشغل منصب باتحاد الكرة ستكون وفق اختيارات ومعايير معينة. 

وعن كواليس استقالة عصام الحضري، أشار إلى أنه لم يتقدم باستقالته؛ ولم يخبر بها أحدًا، مضيفًا: «علاقتي بيه جيدة، ومرفعش سماعة التليفون عرفني حتى، ولم يحترم قرار مجلس الإدارة».

وعبر جمال علام، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي هاني حتحوت، مُقدّم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، عن تفائله بالمنتخب الأوليمبي والجهاز الفني المعاون له، لافتًا إلى أن اختيار طلائع الجيش للمشاركة في البطولة العربية جاء بناءً على معايير معينة.

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