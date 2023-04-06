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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| الشركة المتحدة تقرر علاج شيرين الطحان على نفقتها .. تفاصيل الحلقة الـ 14 من مسلسلات رمضان

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

الأجهر 15 : سارة سلامة تكشف لـ درة حقيقة والدها

شهدت أحداث مسلسل «الأجهر» الحلقة 15، للنجم عمرو سعد العديد من الأحداث الهامة والمثيرة.


سوق الكانتو الحلقة 14 |حرمان أمير كرارة من الميراث بعد سرقة ختم جده

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الأحداث المشوقة حيث اكتشف أمير كرارة، وفاة جده ليعيش حالة من الصدمة.

سمر طارق تطلق كليب أغنية "لو" بعد عرضها في "الهرشة السابعة"

أطلقت المطربة سمر طارق، أجدد أعمالها الغنائية "لو" بشكل فيديو كليب مصور، تزامنا مع عرض الأغنية رسميا في مسلسل "الهرشة السابعة".

مسلسل ضرب نار الحلقة 14.. إنجاب ياسمين عبد العزيز وزواجها من ماجد المصري

شهدت الحلقة ال١٤ من مسلسل ضرب نار العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

بدأت الحلقة بانجاب ياسمين عبد العزيز لطفلها والتي قررت أن تطلق عليه اسم حسن .

الشركة المتحدة تقرر علاج شيرين الطحان على نفقتها.. والمهن التمثيلية تقدم الشكر

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، فى بيان رسمي، عن تولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علاج الفنانة شيرين الطحان بعد تدهور حالتها الصحية.

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