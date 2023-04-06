مليونير صدى البلد.. "الهيستيرى" يظهر بشنطة المليون جنيه: مسرقتش بنك|فيديو

فرصة اشترك في مسابقة مليونير صدى البلد

ظهر اليوتيوبر محمود الورداني، الشهير بـ الهيستيري، ومعه شنطة المليون جنيه، ليكشف عن تفاصيل الاشتراك في مسابقة «مليونير صدى البلد»، التي سيتم الإعلان عن اسم الفائز بها في ليلة القدر ، يوم 27 من رمضان.

وقال محمود الورداني، الشهير بـ «الهيستيري» خلال برنامجه المذاع قناته على يوتيوب، :"جاي بفرصة اتمنى الفوز بها، سمعنا عن مسابقة «مليونير صدى البلد»، والتي أعلنت عنها فضائية صدى البلد وإعلاميو القناة كافة.

وأضاف «الهيستيري»: دول مليون جنيه، وانا مسرقتش بنك زي ما الناس فاكرة، لكن ممكن اي حد يكسب المبلغ ده لو فاز بمسابقة مسابقة «مليونير صدى البلد»، متابعًا : بدعي من قلبي إن أي حد من متابعي صفحة الهيستيري يكسب المليون جنيه، وأنا اشتركت في المسابقة.

ودعا «الهيستيري» المشاهدين الانضمام والاشتراك في المسابقة، قائلا :"لو كانت غالية مكنتش قلت لك اشترك، وتسليم الجائزة سيكون عبر برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى.

الإشتراك في مسابقة

الإشتراك في مسابقة «مليونير صدى البلد» عن طريق رسالة نصية أو الاتصال على رقم 2324، وذلك للإجابة عن سؤال المسابقة، وسعر الدقيقة سعرها 2 جنيه والرسالة 5 جنيهات، وكل ما كانت المشاركات أكثر كانت الفرصة أكبر في الفوز بالجائزة، من خلال الإجابة الصحيحة على السؤال.



جائزة مالية «مليونير صدى البلد»

أطلقت قناة صدى البلد مسابقة تحت اسم «مليونير صدى البلد» خلال شهر رمضان بجائزة مالية قدرها مليون جنيه، يتم منحها إلى الفائز أو الفائزة في ليلة القدر، يوم السابع والعشرين من شهر رمضان 1444 هـ.

وسيكون سحب جائزة مليونير صدى البلد تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

الفائز بجائزة مليونير صدى البلد

المسابقة هي الأولى من نوعها، وسيتم تسليم الفائز جائزة مليونير صدى البلد، على الهواء، والجائزة قيمتها المالية ستكون مليون جنيه كاش، وتسلم في ليلة القدر.