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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيطير في الجو.. صورة لطفل بصحبة والدته تثير جدلا على السوشيال ميديا

صدى البلد

أثارت صورة طفل منتشرة على نطاق واسع،يظهر بصحبة  والدته أثناء القفز من مئات الكيلومترات جدلا على على مواقع التواصل الأجتماعي حيث لاقت الصورة مئات التفاعلات حيث ظهر الطفل في الصورة وهو  يجرب القفز المظلي مع والدته من ارتفاع كبير  وفقا لوكالة  فرانس برس.

جاءت التعليقات رواد مواقع التواصل لتستنكر ظهور الطفل وتجربته المزعومة بصحبة والدته  على الرغم من أن الصورة قد حظيت بمئات المشاركات والتعليقات والتي انقسمت بين رواد مواقع التواصل بين المنبهر بالتجربة المزعومة وبين من يستنكر مخاطرها على الطفل فقد تتسبب في وفاته . 

في المقابل علق البعض الأخر إلى أن الصورة هي مجرد نتاج ذكاء اصطناعي وهي  غير حقيقية، وليست سوى نتاج ذكاء اصطناعي.

وبالبحث عن الصورة قد نجد أنها منشورة على حساب  مصمم رقمي وبعد انتشارها  أشار صاحبها في الحساب إلى أنها غير حقيقية وأنها عبارة عن صور  بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنه قام بالفعل بنشر  صوراً مماثلة على حسابه لأطفال صغار وهم يقومون بأنشطة مخصصة للكبار.

مواقع التواصل الاجتماعي القفز المظلي الذكاء الاصطناعي رواد مواقع التواصل

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