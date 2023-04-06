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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 50 ميجابكسل وضمان 18 شهرا.. أحدث موبايل شاومي وصل مصر بـ4500 جنيه

بكاميرا 50 ميجابكسل
بكاميرا 50 ميجابكسل وضمان 18 شهر..أحدث موبايل شاومي وصل مصر

أطلقت شركة شاومي هاتفها الجديد في مصر وهو Xiaomi Redmi 12C والذي يأتي لينافس في الفئة الاقتصادية حيث يأتي بكاميرا خلفية مزدوجة تصل إلى 50 ميجا بكسل وبطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير مع إستخدام معالج ميديا تيك الـ Helio G85 .. فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi Redmi 12C .

 

مواصفات هاتف شاومي Redmi 12C في مصر 

 

يتميز هاتف شاومي Redmi 12C  بشاشة من نوع LCD قياس 6.71 بوصة، بجودة + HD ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة توفر الشاشة نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.6: 9 ، ونسبة تباين 1500: 1 ، و ذروة سطوع يبلغ 500 شمعة. مع نوتش للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل .

 

يعمل هاتف شاومي Redmi 12C بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G85 SoC .

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ويحتوى هاتف شاومي Redmi 12C على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ومنفذ من نوع microUSB ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، مع دعم شبكات 4G بالإضافة إلى فتحة بطاقة microSD مخصصة.   


ويعمل هاتف شاومي بنظام التشغيل Android 12 ، مع واجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13. 

 

سعر هاتف شاومي Redmi 12C في مصر


يتوفر هاتف شاومي الجديد نسخة ٣+٦٤ ب ٤٤٩٩ جنيه ، نسخة ٤+١٢٨ ب ٤٩٩٩ جنيه، مع ضمان ١٨ شهر بدلا من ١٢ شهر.

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