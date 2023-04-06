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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

‏160 شابا يشاركون في دوري رمضاني ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات "

صدى البلد

نظم  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  ، دوري رياضي لشباب الجامعات والمعاهد العليا " تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات "  بالتعاون مع  الإدارة العامة للمعاهد العليا بوزارة التعليم العالي بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبمشاركة 160 طالب من الفرق الرياضية في المعاهد العليا على مستوى الجمهورية.

‏وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  بأن دوري طلاب الجامعات تضمن أيضا بجانب الأنشطة الرياضية المختلفة ، العديد من الجلسات الحوارية والتثقيفية على مدار ثلاثة أيام منها جلسات عن تصحيح المفاهيم المغلوطة عن مشكلة المخدرات وخطورة المواد المخدرة المختلفة مع التركيز علي التداعيات الخطيرة للمخدرات التخليقية وآليات التطوع والانضمام لرابطة متطوعي الصندوق، ومحاضرات لتأهيل هؤلاء الطلاب والطالبات كقيادات للعمل التطوعي، وزيادة قدراتهم  المعرفية والمهارية بأضرار تعاطي المواد المخدرة. 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى حرص الوزارة  وصندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، وأن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق  للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .

‏ وخلال ختام فعاليات الدوري ، سلم الدكتور عمرو عثمان الفريق الفائز في المباراة الختامية من دوري الطلاب كأس البطولة

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير  التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من إطلاق الدوري الرياضي هو تعظيم دور الرياضة في مواجهة المشكلات لاسيما مشكلة تعاطى المخدرات بالتوازى مع  تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية لرفع الوعى لدى طلاب الجامعات بأضرار تعاطي المواد المخدرة ،حيث يتواجد مقرات للصندوق " بيوت التطوع "  داخل العديد من الجامعات المصرية ، تستقبل الطلاب طوال العام الدراسي لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات المتعلقة بمشكلة الإدمان وتصحيح المعتقدات الخاطئة لدى البعض  المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة وغيرها من المفاهيم الخاطئة ، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن " 16023 "  للصندوق  مجانا وفى سرية تامة .

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