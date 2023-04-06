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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: انضمام مصر لـ البريكس إضافة مهمة لدعم مسار التنمية الاقتصادية

مرثا محروس، عضو
مرثا محروس، عضو مجلس النواب

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بانضمام مصر إلي بنك التنمية التابع لتجمع بريكس ، مؤكدة أن مصر سجلت خطوة تنموية جديدة أثبتت من خلالها مدي جدية الدولة ونجاحها في تنفيذ الرؤية الإستراتيجية للتنمية مما أيضا يؤثر بشكل إيجابي علي استكمال تنفيذ الخطة التنموية للدولة .

 

وأضافت "عضو التنسيقية"  أن انضمام مصر سوف يتيح لها فرص إستثمار وتمويل المشاريع التي من شأنها  أن تسهم في زيادة معدل التنمية الاقتصادية فضلا عن  التنمية السياسية لافتة إلي أن هذا الحدث سوف يكون له مردود إيجابي علي علاقات مصر الدولية ونخص هنا دول التجمع .

 

وتابعت "  محروس " أن مصر والعالم في الآونة الأخيرة يواجه أزمة اقتصادية صعبة نظرا لارتفاع قيمة الدولار ، مؤكدة أنه علينا أن لا ننكر أن رغم تعرض مصر لأزمة اقتصادية ولكنها صمدت بل سعت في وضع حلول لمجابهة الأزمة .

 

و أشارت عضو النواب إلى أنه من المتوقع أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد سوف يخفف كثيرا من الأعباء وربما يعالج آثار الأعباء الاقتصادية التي واجهتها مصر وبالتأكيد سوف يقلل الاعتماد علي الدولار في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية  .

 

ولفتت إلى أنه إذا نظرنا نظرة شاملة سوف نري أن الصدى الإيجابي يطيل أيضاً بالقارة الأفريقية السمراء لما تشغله مصر من مكانة  رائدة علي مستوي القارة وقالت مؤكدة علينا أن نثق في كافة الخطوات التي تتخذها القادة السياسية للدولة المصرية لما لمسناه من مجهودات داعمة للاقتصاد المصري الوطني لتحقيق منظومة اقتصادية ناجحة . 

مرثا محروس تنسيقية شباب الاحزاب مجلس النواب حماه الوطن لجنة الاتصالات بنك التنمية تجمع بريكس

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