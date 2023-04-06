بالعاصمة فقط.. 4000 متسول بتونس تصل متحصلاتهم إلى 100 ألف دينار يوميا

أكد رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام التونسية، رضا كرويدة، أن مسحا ميدانيا قامت به الجمعية حول ظاهرة التسول، أظهر أن 4 آلاف متسول بينهم قرابة 600 طفل، يتوزعون على تونس الكبرى (ولايات تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس).

وقال كرويدة وفق ما نشرته صحيفة أرابيسك التونسية، اليوم الخميس، إن 60 % من هؤلاء المتسولين من النساء مرفوقات عادة بأطفال، مؤكدا أن المدخول اليومي للفرد الواحد منهم يقدر بين 20 و30 دينارا وبعضهم يصل دخله اليومي إلى 70 دينارا، وذلك وفق ما بينه المسح التقديري، واعتبر أنه تسول منظم في شبكات، حيث أكد أن 15 % منهم فقط الفقر هو من دفعهم للتسول.