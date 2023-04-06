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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر يناير 2023

صدى البلد

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس 6 / 4 / 2023 النشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يناير 2023 وقد بلغــت قيـمة العجـز فـي الميـــزان التجــاري 2.48 مليار دولار خـــلال شهر يناير 2023 مقابل 4.68 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 47.0 ٪.

• ومن أهم المؤشرات مايلى:

• [الصــــادرات    

 انخفضت قيمـة الصـــادرات بنسبـــــة 7.1 ٪ حيـث بلغـت 3.85 مليـار دولار خـلال شهــر يناير 2023 مقابــل 4.15 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: 

( منتجات البترول بنسبة 11.9 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 5.1 ٪، البترول الخام بنسبــة 43.7 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 32.4 ٪) .  

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( الغاز الطبيعي والمسال بنسبـة 4.8 ٪ ، وكانت نسبة الفواكه الطازجة 9.6 ٪، أسمدة بنسبة 23.0 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 39.9 %). 

• الــــــواردات 

انخفضت قيمــة الــواردات بنسبــة 28.2 ٪ حيـث بلغـــت 6.33 مليــار دولار خــــلال شهــر يناير2023 مقابـــل 8.83 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:  

(مواد أولية من حديد او صلب بنسبــة 56.3 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــه 20.1 %، البترول الخام بنسبة 15.0% ).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهــــــا: ( منتجات البترول بنسبة 13.3 %، قمح بنسبـة 10.4 ٪، الغاز الطبيعي بنسبة 101.6 % ، انابيب ومواسير ولوازمها من حديد او صلب بنسبـة 9.2 ٪).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التجارة الخارجية الغاز الطبيعى البترول صادرات

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