محافظ الغربية يشهد قافلة صناع الخير للكشف عن أمراض العيون بزفتى|صور

ضمن حياة كريمة..

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم فعاليات القافلة الطبية الكبرى للكشف على أمراض العيون التي ينظمها البنك الأهلي ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بمركز شباب مدينة زفتى ضمن جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة أهالي مدينة زفتى وسكان القرى المجاورة.

كان في استقبال محافظ الغربية بموقع القافلة نرمين شهاب الدين رئيس التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

واستمع المحافظ خلال الزيارة لشرح تفصيلي عن الخدمات التي تقدمها القافلة كجزء من الخدمات التي تقدمها مبادرة "عنيك في عنينا" من توقيع الكشف الطبي على عيون المستفيدين وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسلميها، إلى جانب تشخيص الاحتياج لعمليات جراحية تمهيدا لاجرائها وذلك بالمجان تماما، فضلا عن التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بأمراض العيون والوقاية من الإصابة بمضاعفات القدم السكرى ضمن مبادرة صناع الخير قدم صحيح لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين حماية لهم من البتر .

وأشاد محافظ الغربية بجهود مؤسسة صناع الخير والبنك الأهلي المصري في تنظيم سلاسل قوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المحافظة.

وقال رحمي إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، تهتم إلى جانب إقامة المشروعات وتطوير البنية التحتية، بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصادياً، مؤكداً على تضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية والمجتمعية والخاصة من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بالقرى.

وأكدت رئيس التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري على أن الدور المجتمعي الذي يحمله البنك على عاتقه يُولي اهتماماً عالياً وأولوية قصوى للقطاع الصحي، لذا بادر البنك الأهلي المصري بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للعام الثاني على التوالي بدعم مبادرة "عينك في عنينا" بمركز شباب زفتي بمحافظة الغربية، وتستهدف القافلة الطبية القيام بتوقيع الكشف الطبي على ما يقارب من ٥٠٠ مواطن وتحديد احتياجاتهم من خلال توفير نظارات طبية أو إجراء عمليات جراحية بالإضافة إلى إتاحة العلاج مجانا لكافة المستحقين، مع نشر التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بأمراض العيون والوقاية بمضاعفات القدم السكري.

وأضافت نيرمين شهاب الدين أن البنك الأهلي المصري يحرص دائما على القيام بدور رائد ومحوري في مجال التنمية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، لذا يدير البنك الأهلي المصري ملف الصحة بمفهوم التنمية المستدامة بمعاييرها العالمية والتي تتضمن إعداد الدراسات الدقيقة لاحتياجات المرضى وتوفير تلك الاحتياجات لضمان تحقيق الأثر المرجو في حياة الفرد بالمجتمع، وتتم الاستمرارية من خلال المتابعة الدورية لجميع القوافل الطبية المُقامة في مختلف المحافظات التي يساهم فيها البنك بكافة الجهود والإمكانات وكذا سبل الدعم لضمان الحفاظ على كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، لذا تأتي تلك القافلة الطبية المُقامة بمحافظة الغربية استكمالاً للقوافل الطبية السابقة التي أٌقيمت مؤخراً بمختلف المحافظات واستفاد منها آلاف المواطنين.

وأوضح مصطفى زمزم أن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين صناع الخير وأحد أهم شركاء التنمية البنك الأهلي المصري وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة وتنسيق كامل مع السيد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة في مجال العيون لكل أهالي قرى حياة كريمة في الغربية مشيراً إلى أن المؤسسة مستمرة في تقديم خدمات إجراء العمليات الجراحية لمن سبق وتم تشخيصه في القوافل السابقة كذلك تسليم النظارات الطبية لمستحقيها وذلك بالمجان.

كما أوضح زمزم أن قافلة زفتى هي القافلة رقم 42 من قوافل المرحلة الثانية من مراحل تعاون البنك الأهلي المصري ومؤسسة صناع الخير لتنفيذ مبادرة عنيك في عنينا ، وإن تلك المرحلة انطلقت نوفمبر الماضي واستفاد منها حتى الآن 17426 مواطن وتم إجراء عمليات جراحات عيون لعدد 2310 مواطن تنوعت بين عمليات إزالة مياه بيضاء ومياه زرقاء وشبكية وجسم زجاجي وعمليات قرنية، كما تم توزيع عدد 3570 قطرة علاجية وتسليم عدد 4233 نظارة طبية لمواطنين مستحقين، وان جميع الخدمات التي تم تقديمها في مراحل تعاون البنك الأهلي المصري وصناع الخير تم تقديمها مجانا.

وخلال تفقد القافلة تم تبادل الدروع بين السيد محافظ الغربية وقيادات البنك الأهلي المصري وقيادات مؤسسة صناع الخير للتنمية.

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