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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تلتقي حسين فهمي لبحث ترتيبات الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدُولي، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بترتيبات الدورة المقبلة من المهرجان، والتي ستعقد خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2023، بدار الأوبرا المصرية.

وأثنت الدكتورة نيفين الكيلاني، على الجهود التي بُذلت في الدورة 44 من المهرجان، والتى لاقت ردود فعل كبيرة وجيدة على المستويين المحلي والدولي، وأضافت أن مهرجان القاهرة السينمائي الدُولي من أهم وأكبر المهرجانات السينمائية على مستوى العالم، والذي يحظي بتقدير واهتمام كبيرين.

ووجهت وزيرة الثقافة بضرورة فتح المجال بشكل أكبر خلال الدورة المقبلة لورش العمل المقدمة لشباب السينمائيين في مختلف مجالات صناعة الأفلام، وعقد المزيد من الشراكات مع المهرجانات السينمائية الدولية ومؤسسات صناعة الأفلام العالمية.

من جانبه، وجه الفنان حسين فهمي الشكر لوزارة الثقافة، على ما قدمته من دعم للمهرجان في دورته الماضية، كما استعرض أبرز نتائج الدورة 44، حيث قامت  إدارة المهرجان  بالترويج للدورة المقبلة بالمهرجانات الدولية، وفي مقدمتها مهرجان برلين السينمائي الدولي.

كما استعرض فهمي، تصورًا ومقترحًا لما سوف يتم في الدورة 45 من المهرجان، مؤكدًا أنه سوف يعمل وإدارة المهرجان على أن تكون الدورة المقبلة أكثر جذبًا للسينمائيين من مختلف دول العالم، والاستفادة من مكتسبات الدورة الماضية.

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يُعدُ أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، والأكثر انتظاماً، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

وشهدت الدورة 44 منه مشاركة 108 أفلام من 53 دولةً، من بينها 30 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، و 57 فيلمًا فى عروضها الأولى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الملفات المتعلقة

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