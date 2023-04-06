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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

28 أبريل.. شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا غنائيا بـ دبي

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تحيى الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا بدبى يوم الجمعة 28 إبريل ضمن حفلات عيد الفطر.

كشف الملحن محمد أحمد مدين عن سر ظهور شيرين عبد الوهاب في صورة صادمة لها داخل أحد الاستوديوهات وكانت بوزن زائد. 

وقال محمد أحمد مدين في لقاء ببرنامج إنسايدر بالعربي: “إن شيرين عبد الوهاب تستعد لتقديم 3 أغاني جديدة استقرت عليها الفترة الماضية وقامت بتسجيلها ولذلك ظهرت في الأستوديو مؤخرا". 

صورة صادمة لشيرين عبد الوهاب 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب أثناء تسجيل إحدى أغنياتها الجديدة والتي تعود بها إلى جمهورها بعد سلسلة من الأزمات.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الصورة بملامح صادمة وزيادة وزن ملحوظة وهو ما علق عليه الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية،بتغريم المطربة شيرين عبد الوهاب 5 ملايين جنيه، لصالح  شركة روتانا لإخلالها ببنود التعاقد على إصدار ألبومين.

 

كانت شركة روتانا أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، تطالب فيها بإلزام الفنانة شيرين عبد الوهاب، بسداد تعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم عام 2019 مع شركة "روتانا" للإنتاج الفني، لتقديم ألبومين، على أن يضم الألبوم 10 أغان، وتقوم بتصوير 2 فيديو كليب، و إحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة.

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