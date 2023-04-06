ضبط النفس .. الصين : قلقون بشدة من تصعيد الصراع في فلسطين

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج، إن بكين تعرب عن قلقها البالغ جراء تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.

وحثت ماو نينج خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس جميع الأطراف المعنية، وخاصة إسرائيل، على التزام الهدوء وضبط النفس، والكف الفوري عن أي أقوال أو أفعال تؤدي إلى تفاقم الصراع، و منع الموقف من المزيد من التدهور.

وأضافت الناطقة باسم الخارجية الصينية، أن قضية القدس معقدة وحساسة، ويجب على جميع الأطراف المعنية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الحفاظ بجدية على الوضع الراهن التاريخي للأماكن المقدسة الدينية واحترامها.

ودعت الصين المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير جوهرية لتعزيز تنفيذ "حل الدولتين"، والترويج لحل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.