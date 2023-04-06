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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير النقل السعودي يكشف عن خطة المملكة في خفض الانبعاثات

صدى البلد

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن المملكة العربية السعودية لديها مستهدفات طموحة في مجال مراعاة البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي دشنها  ولي العهد منتصف العام 2021 وتخطو خطوات متسارعة في التنفيذ تستهدف الى احداث نقل ونمو كبير في مختلف أنماط النقل من ثلاثة أضعاف الطيران الى اربعة اضعاف النقل البحري الى ثلاثة اضعاف النقل البري ومع ذلك نفس الوقت تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25 بالمائة وهذا لا يأتي إلا بتوظيف لكامل التقنيات الحديثة المتاحة سواء حافلات كهربائية أو حافلات تعمل بالهيدروجين أو بالتقنيات الأخرى.

جاء ذلك خلال حفل تدشّين أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة خدمات الحافلة الكهربائية في المدينة المنورة - ، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية لديها مستهدفات طموحة في مجال مراعاة البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي دشنها ولي العهد منتصف العام 2021 وتخطو متسارعة في التنفيذ.

اعرب عن شكره لـ منطقة المدينة المنورة على تدشينه هذه الحافلة, مشيرا إلى أن هذه الحافلة هي كهربائية بالكامل وهي أول حافلة في المدينة المنورة تم تدشينها عبر تعاون ما بين الهيئة العامة للنقل وهيئة تطوير المدينة المنورة والشركة المشغلة للنقل العام بالمدينة وستعمل هذه الحافلة ما بين مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي والحرم النبوي الشريف في رحلات ترددية على مدى 18 ساعة باليوم ستخضع خلالها للتجارب والتقييم , مبينا أن هناك خطط مستقبلية لدى الوزارة للتوسع بمثل هذه الحافلات.
وأضاف.


يُذكر أن الحافلة الكهربائية تأتي ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الهادفة إلى تبني الوسائل والتقنيات الحديثة في أنشطة وخدمات النقل، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25٪ ورفع حصة استخدام وسائل النقل العام في المملكة إلى 15% بحلول 2030، والإسهام في رفع جودة الحياة في المدن المركزية، من خلال وسائل نقل صديقة للبيئة.

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