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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. ماذا قال مدحت عبد الهادي فى أول ظهور للجهاز الجديد

صدى البلد

انطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، و محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، في وجود عبدالواحد السيد مدير الكرة.

وبدأ المران بجلسة مطولة للجهاز الفني مع اللاعبين، تحدثوا معهم خلالها عن أهمية الفترة المقبلة، وضرورة غلق الصفحة الماضية نهائيا والتركيز فقط على تقديم أفضل ما لديهم في المباريات المقبلة.

و شدد أعضاء الجهاز الفني خلال حديثهم مع اللاعبين على أن الفترة المقبلة تتطلب من الجميع العمل بجدية وبذل أقصى جهد ، ولا بديل سوى تحقيق الانتصارات.

برنامج تأهيلي 

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

و تم تقسيم الفقرة التأهيلية إلى جزئين تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، الأول خاص بمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المصري الأخيرة، و خاضوا تدريبات خفيفة بجانب أمور استشفائية منعا لتعرضهم للاجهاد.

وتضمن الجزء الثاني تدريبات  لمجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة المصري الأخيرة، وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية قوية متنوعة باستخدام أدوات التأهيل.

وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على متابعة الحصة التأهيلية للاعبين والوقوف على حالتهم استعدادا للمواجهة المقبلة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها  الأحد المقبل .

الزمالك مدحت عبدالهادي البنك الاهلي الدوري مصر

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