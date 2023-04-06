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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف على 326 حالة مجانًا بإحدى قرى مركز الخارجة ضمن حياة كريمة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، عن تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالي قرية بولاق التابعة لمركز الخارجة، ضمن مبادرة حياة كريمة العلاجية، والتى أسفرت عن علاج 306 حالة مرضية، وإحالة 4 حالات أخرى لتلقي العلاج بمستشفيات خارج المحافظة حيث تضمنت القافلة 8 تخصصات طبية شملت أنف وأذن، أسنان، باطنة، جراحة، أطفال، نساء وتوليد، عظام، جلدية، صدر، و خدمات تنظيم الأسرة،والتحاليل، وذلك ضمن خطة المديرية، لتوفير أفضل مستويات الخدمة الطبية لسكان المناطق النائية والأكثر احتياجا.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"  تواصل جهودها، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وسد العجز في التخصصات الغير متوفرة بتلك المناطق.

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وفى سياق متصل نفذت المديرية حملة تفتيش على مستشفى بلاط المركزى وذلك لمتابعة الانضباط الإدارى ومدى التزام الفريق الطبى و توافر الأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات وتطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة، كما جرت متابعة العمل بقسم الاستقبال ووحدة العلاج عن بعد، وتم إعداد تقرير للعرض على وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مبادرة حياة كريمة حياة كريمة وزارة الصحة الوادى الجديد خدمات تنظيم الأسرة الخدمات الطبية والعلاجية

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