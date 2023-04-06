بسبب حكم نهائي الكأس ..مالك بيراميدز يعلن سحب استثماراته من النادي

أعلن سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية و الاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي، بعد رفض استقدام حكام أجانب لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

وجاء بيان النادي كالآتي:

بناء على البيان السابق بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢٣، ونظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص وغياب العدالة.

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية و الاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي.