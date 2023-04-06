انخفاض أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6-4-2023 حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس إلى 2165 جنيها مقارنة ب 2220 جنيها أمس الأربعاء.

سعر جرام الذهب عيار 18 و24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 2474 جنيه وسعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1856 جنيها.

أسعار أعيرة الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,451 شراء 2,474 عيار 22 بيع 2,247 شراء 2,268 عيار 21 بيع 2,145 شراء 2,165 عيار 18 بيع 1,839 شراء 1,856 عيار 14 بيع 1,430 شراء 1,443 عيار 12 بيع 1,226 شراء 1,237 الاونصة بيع 76,239 شراء 76,950 الجنيه الذهب بيع 17,160 شراء 17,320 الكيلو بيع 2,451,429 شراء 2,474,286 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

قرار البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، الخميس 30 مارس ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.