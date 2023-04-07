كيف يتجنب مرضى السكر الإصابة بالغدة الدرقية ؟

مرضي السكر هم الاكثر عرضة للاصابة بمرض الغدة الدرقية، وتشكل خطراً كبيرا حيث إن العلاقة بين مرض السكر ومرض الغدة الدرقية علاقة طردية، بحيث ان الاصابة بالسكري يمكن ان تؤدي للاصابة بخلل وظائف الغدة الدرقية، ومرض الغدة الدرقية يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.



ولأن مرض السكري يسبب تغيرات في مستويات هرمون الغدة الدرقية، حيث يشبه نشاط الأنسولين نشاط هرمونات الغدة الدرقية في بعض أنسجة الجسم، مما يقلل أو يزيد من إنتاج هرمونات الغدة الدرقية… نقدم نصائح لمرضي السكر حتي يتجنبوا الاصابة بمرض الغدة الدرقية وفقا لمجلة "Modern pharmacies " الالمانية



⁃ تعتبر الغدة الدرقية هي المسؤول المباشر عن إنتاج الهرمونات التي تنظم عملية الأيض في الجسم ومنها أيض السكر

⁃ الأشخاص المصابين بداء السكري والذين تم تشخيصهم بفرط نشاط الغدة الدرقية إلى تناول جرعات أعلى من الأنسولين حتى تستقر هرمونات الغدة الدرقية

⁃ فرط نشاط الغدة الدرقية يؤدي إلى إبطاء إفراز الأنسولين، ما ينجم عنه ارتفاع مستوى السكر في الدم.

⁃ قصور الغدة الدرقية يتسبب بابطاء عملية الأيض وتقليل الحاجة إلى الانسولين، ما يؤدي لزيادة خطر انخفاض مستوى السكر في الدم مع حصول مرضى السكري على الكمية المعتادة من الأنسولين .

⁃ يجب على مرضى السكري من النوع الاول بضرورة فحص الغدة الدرقية والقيم الخاصة بها مرة واحدة سنوياً.

⁃ اما مرضى السكر من النوع الثاني فيجب عليهم متابعة هذه القيم بشكل منتظم

ما هي أعراض قصور عمل الغدة الدرقية

يوجد عدد من الاعراض تكشف عن الإصابة بخمول الغدة الدرقية منها :

⁃ التعب الخفيف والخمول المستمر نتيجة بطء عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

⁃ إرتفاع حساسية الجسم للبرد والرغبة بالبقاء في الجو الدافئ.

⁃ الإمساك المزمن.

⁃ جفاف الجلد والشعر.

⁃ إنتفاخ الوجه وظهور خشونة في الصوت.

⁃ إرتفاع الكوليسترول في الدم.

⁃ زيادة الوزن بشكل غير متوقع.

⁃ آلام العضلات.

⁃ تقلصات وآلام وتورم في المفاصل.

⁃ الدورة الشهرية تكون أكثر غزارة عن المعتاد.

⁃ الإكتئاب وكثرة النسيان.

طرق الوقاية من توابع العلاقة بين الغدة الدرقية والسكري،

⁃ الحفاظ على الوزن من أكثر الطرق المفيدة للوقاية من العديد من الأمراض، ليس فقط من الغدة الدرقية أو السكري.

⁃ السيطرة على مستويات الجلوكوز قد يساعد في الوقاية من مرض السكري إذا كنت تعاني من مرض الغدة الدرقية.

- الحفاظ على مستوى الجلوكوز الأمثل يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بمرض الغدة الدرقية إذا كنت تعاني من مرض السكري.

⁃ الحرص على الفحص المتكرر لمرضى السكري لمعرفة وظائف الغدة الدرقية

⁃ إذا كانت لديك مقاومة للأنسولين، فإن مرض الغدة الدرقية يمكن أن يجعل مستويات الجلوكوز في الدم غير مستقرة ويصعب التحكم بها.

⁃ يعتبر التحكم في المستويات الطبيعية لهرمون الغدة الدرقية ومستويات الجلوكوز مع الدواء والنظام الغذائي أمرًا حيويًا لمنع المضاعفات طويلة الأجل لكل من الحالتين .